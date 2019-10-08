رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "التركي والكردي يستطيعان بلعبتهما تأخير وصول ​الجيش السوري​ لفترة، لكن عودة الجيش إلى شمال ​الفرات​ وإدلب مسألة وقت". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "يا ليت الأخوة ​الأكراد​ يلعبون لمرّة واحدة لعبة غير خاسرة، ويدعون الجيش للدخول إلى مناطقهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يا ليت الأكراد يلعبون لعبة غير خاسرة ويدعون الجيش السوري للدخول إلى مناطقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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