جنبلاط عرض مع لوبن الأوضاع في المنطقة

أعلنت مفوضية الاعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ التقى في دارته في كليمنصو، السياسية الفرنسية ماريون مارشال لوبن، بحضور رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​، النائب ​مروان حمادة​ النائب السابق ​أيمن شقير​ والسيدة ​نورا جنبلاط​. وتم البحث في آخر التطورات السياسية الراهنة في ​لبنان​ والمنطقة".

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