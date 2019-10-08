اكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "وزير الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​ كان التواصل معه بشكل دائم وكان هناك أسئلة واجوبة وتوضيحات مطلوبة، ودائما كنا نعود بأجوبة وتطمينات".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بو صعب أن "رئيس الحكوةمة ​سعد الحريري​ عمل على إقامة هذا المؤتمر وبالأمس طلب البت بموضوع رفع الحظر عة سفر الاماراتيين الى ​لبنان​"، مشيراً الى "أننا أكدنا جديتنا بالاجراءات وحريصون على عودة الاماراتيين الى لبنان".

وسأل: اذا كان احد الماراتيين يريد الاستثمار في لبنان ومنع السفر قائم كيف سيستثمر في لبنان؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: أكدنا جديتنا بالاجراءات في الامارات وحرصنا على عودة الاماراتيين الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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