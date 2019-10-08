سامي الجميل: علينا ان ننتفض على أنفسنا ونساهم في التغيير لأن لا أحد سيقدمه لنا

رأى رئيس حزب الكتائب" النائب سامي الجميل في حديث تلفزيوني أنه "علينا ان ننتفض على أنفسنا ونساهم في التغيير لأن لا أحد سيقدمه لنا، علينا ان لا نقبل التصرف بالطريقة التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه وهذا ما نقوم به من خلال قول الحقيقة إلى الناس".
وأوضح ان "هذا الأداء اليوم نادر والحياة السياسية باتت تجارة ومصالح وتقلّب على المواقف واستخدام السلطة والمال"، معتبرا ان "لبنان يجب ان يحكم بالـ"أوادم"، وحلمنا في هذا البلد ان نعيش في بلد حضاري كالدول التي تحترم نفسها".
وشدد على انه "برهنا من موقعنا المعارض انه بامكاننا احداث التغيير، فلا معارضة بالعالم باستطاعتها أن تحقق من دون الوصول إلى السلطة"، وأضاف "نحن نلعب دورنا من أجل دعوة الناس للانتفاض على الواقع الذي نعيشه، نحن كان لدينا 3 وزراء في الحكومة وعندما رأينا انه لا يمكننا احداث التغيير استقلنا، نحن بحاجة إلى انتفاضة شاملة من كل الناس وهذا ما نعمل عليه".
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