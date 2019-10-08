حبيش: الحريري يشبه والده بتسخير كافة علاقاته الدولية والعربية من اجل لبنان

لفت النائب هادي حبيش في تصريح الى ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دولة الامارات الشقيقة كانت ناجحة، واول غيثها رفع الحظر عن سفر مواطني الامارات الى لبنان، والذي ترجم فورا زيادة في الرحلات الى لبنان، اضافة الى الايجابية التي صرح عنها الرئيس الحريري بعد لقائه المسؤولين الاماراتيين.
ورأى حبيش ان "الحريري يشبه والده في محبته للبنان وولائه له، وتسخير كافة علاقاته الدولية والعربية من اجل لبنان، فهو يضيء شمعة عند اشتداد الظلمة ويبث الامل في عز الالم، لذلك على الجميع الحذو حذوه والعمل كفريق واحد لانقاذ الوضع الاقتصادي والنهوض بلبنان.
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