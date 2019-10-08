مصادر القوات للـOTV: من غير المعقول أن تكون الكتائب على حق

أفادت مصادر رفيعة في ​حزب القوات اللبنانية​ للـOTV بأن "الحكومات المتعاقبة منذ العام تسعين في حكومات وحدة وطنية غير قائمة على مبدأ الأكثرية والأقلية أي معارضة وموالاة، بالتالي تحتمل المعارضة والموالاة من قلب ​الحكومة​ لاعتبارها تشكل تمثيلًا للكتل النيابية في البرلمان. لذلك القول بإن القوات تعارض من قلب الحكومة هو منطق مرفوض وساقط دستوريًا وفقًا لحكومات الوحدة الوطنية".

واعتبرت أنه "من غير المعقول أن تكون الكتائب على حق وأن تكون القوات و​المستقبل​ والاشتراكي على خطأ. وعندما دعا جعجع الى تأليف حكومة اختصاصيين وتقنيين في الاجتماع الاقتصادي في ​قصر بعبدا​ أيده رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​".

