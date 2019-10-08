حنكش: عمل الحكومة لن يكون منتجًا إلا إذا تشكلت من اختصاصيين منفصلين عن التركيبة السياسية

أكّد النائب ​الياس حنكش​، في تصريح تلفزيوني، أن "​حزب الكتائب​ قبل أن يتموضع في المعارضة وكل شخص يدعو لرحيل ​الحكومة​ فليستقل منها"، مشيرًا الى "أننا لا نميز بين جهات الحكومة بل نأخذها كوحدة موحدة ومن يشعر بأنه معني فليستقل".

ولفت حنكش الى أن "رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ قال لنا: ماذا تفعلون كمعارضة؟ وسؤالنا له: ماذا بإمكانكم أن تفعلوا من داخل الحكومة؟"، مشددًا على أن "عمل الحكومة لن يكون منتجًا إلا إذا تشكلت من اختصاصيين منفصلين عن التركيبة السياسية".

