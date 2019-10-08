حنكش: عمل الحكومة لن يكون منتجًا إلا إذا تشكلت من اختصاصيين منفصلين عن التركيبة السياسية

أكّد النائب الياس حنكش، في تصريح تلفزيوني، أن "حزب الكتائب قبل أن يتموضع في المعارضة وكل شخص يدعو لرحيل الحكومة فليستقل منها"، مشيرًا الى "أننا لا نميز بين جهات الحكومة بل نأخذها كوحدة موحدة ومن يشعر بأنه معني فليستقل".
ولفت حنكش الى أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال لنا: ماذا تفعلون كمعارضة؟ وسؤالنا له: ماذا بإمكانكم أن تفعلوا من داخل الحكومة؟"، مشددًا على أن "عمل الحكومة لن يكون منتجًا إلا إذا تشكلت من اختصاصيين منفصلين عن التركيبة السياسية".
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