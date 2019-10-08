جنبلاط:يا لها من جمهورية كرتون التي تريد الغاء هيئة حقوق الانسان تحت شعار التوفير

علق رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ على الغاء الهيئة الوطنية ل​حقوق الانسان​، قائلا: "يا لها من جمهورية كرتون التي تريد الغاء هيئة حقوق الانسان تحت شعار التوفير وتنسى اهمية هذه المؤسسة في محاربة التعذيب والقهر في ​السجون اللبنانية​ وغيرها من الانتهاكات".

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