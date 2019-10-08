البنتاغون:نقلنا قواتنا بعيدا عن المسارالمحتمل للعملية العسكرية التركية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) أنه البنتاغون "نقلنا قواتنا بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية في شمال ​سوريا​".

وكان ​الجيش التركي​ قد أعلن إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى وحداته المتركزة على الحدود السورية. وتضم هذه التعزيزات قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية، توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كيليس.

وأوضحت مصادر وكالة الأناضول إن التعزيزات أرسلت بهدف تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ أنفقت الكثير على وجودها في سوريا، وأنها أنجزت مهمتها، وآن الأوان لإعادة مقاتليها من هناك".