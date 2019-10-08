النشرة:اطلاق نار مصدره الشراونة بجوار مستشفى الريان دون معرفة الأسباب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه "وقع ​إطلاق نار​ من أسلحة رشاشة خفيفة مصدرها ​الشراونة​ في جوار ​مستشفى​ الريان، دون معرفة الأسباب".

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