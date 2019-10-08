البنتاغون: تركيا اختارت التحرك من جانب واحد للتوغل في سوريا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" جوناثان هوفمان أن "​تركيا​ اختارت أن تتحرك من جانب واحد في مسار التوغل المحتمل في ​سوريا​".

ولفت هوفمان الى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبرو رئيس هيئة الأركان المشتركة ​مارك ميلي​ على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل على سوريا".

وأشار الى أنه "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد، ونتيجة لذلك نقلنا ​القوات الأميركية​ في شمال سوريا بعيدًا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، ولم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".

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