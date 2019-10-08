رئيس البرلمان التركي: تهديدات ترامب بتدمير إقتصادنا لا قيمة لها

أعلن رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب أن "​أنقرة​ لا تولي أي قيمة لتهديدات الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بتدمير ال​اقتصاد​ التركي".

وأوضح شنطوب "اننا نعتقد أن تصريحاته متعلقة ب​السياسة​ الداخلية الأميركية وأنقرة لا تولي أي قيمة لهذا التهديد ولا يمكن لأحد أن يهدد بلادنا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بتدمير اقتصاد ​تركيا​ في حال "تخطت الحدود".

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