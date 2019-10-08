الرئيس العراقي يدعو مسؤولي المحافظات لتلبية مطالب المحتجين

دعا الرئيس العراقي ​برهم صالح​ مسؤولي المحافظات إلى "ضبط النفس والإسراع بتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، منذ نحو أسبوع".

وخلال اجتماع بمكتبه في ​بغداد​ مع محافظي محافظات البلاد، باستثناء ​إقليم كردستان​ ​شمال العراق​، أكد صالح "ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار".

وشدد على"أهمية حماية المتظاهرين السلميين، وحماية ​الأمن العام​، ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على ​القوات​ الأمنية والممتلكات العامة"، مشيرًا إلى "فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات".

ودعا صالح المحافظين إلى "ضرورة الإسراع بتنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في ​الحياة​ الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات، والتصدي للفساد المالي والإداري وإحالة المفسدين إلى ​القضاء​".

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