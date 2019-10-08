مثل ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في بنك "باركليز" أمام محكمة في لندن، في مستهل محاكمتهم بتهمة الاحتيال خلال حملة لجمع اموال لصالح المصرف من قطر خلال الازمة المالية عام 2008.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة مسؤولين سابقين بمصرف "باركليز" بتهمة الاحتيال أثناء جمع أموال من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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