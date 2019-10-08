محامي ترامب يرفض تقديم أي معلومات للديمقراطيين بشأن الملف الأوكراني

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن رودولف جولياني، محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رفض "تقديم أي معلومات أو الإدلاء بشهادة أمام لجنة تحقيق يقودها ديمقراطيون في قضية عزل ترامب".

من جهته، أعلن رئيس لجنة شؤون العدل في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ السيناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​ أنه سيدعو جولياني للإدلاء بشهادته أمام لجنته حول "​الفساد​ وغيره من المخالفات المتعلقة ب​أوكرانيا​".

ورحب الديمقراطيون في اللجنة بمبادرة غراهام، فيما أبدى جولياني "اهتمامه" بقبول هذه الدعوة، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من الشؤون القانونية التي يجب دراستها.

يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بممارسة الضغط على ​القيادة​ الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع منافسه المحتمل في ​الانتخابات​ المقبلة ​جو بايدن​.

وأعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ عن بدء دراسة مسألة عزل ترامب من منصبه على خلفية القضية هذه.

