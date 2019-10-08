المكتب الإعلامي لنبيل القروي نفى إمكانية انسحابه من الدور الثاني لانتخابات الرئاسة بتونس

نفى المكتب الإعلامي للمترشح الرئاسي الموقوف في السجن، ​نبيل القروي​، "إمكانيّة انسحابه من خوض الدور الثاني من ​الانتخابات الرئاسية​ التونسية". وأوضح في بيان، أنّ "القروي متمسّك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بعد انتخابه للدور الثاني، وذلك احترامًا لإرادة الشعب والناخبين"، لافتًا إلى أنّ "المكتب يرفض الإدلاء بأيّ تصريحات أو حوارات في الوقت الّذي يوجد فيه القروي في السجن، وذلك احتجاجًا على سجنه ظلمًا ولأسباب سياسيّة، إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه المرشح الثاني "الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية".

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