بومبيو: فرضا قيودا على منح التأشيرات لأعضاء الحكومة الصينية والحزب الشيوعي

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ تفرض قيودا على منح التأشيرات لأعضاء الحكومة ​الصين​ية و​الحزب الشيوعي​ الصيني المتورطين في انتهاكات حقوق الأويغور والأقليات القومية الأخرى في البلاد".

وفي بيان له، أوضح بومبيو أنه "يجري فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولي ​الحكومة الصينية​ والحزب الشيوعي الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقال أو سوء معاملة بحق الأويغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في شينغيانغ بالصين. وقد تنطبق هذه القيود أيضا على عائلات هؤلاء الأفراد".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة تدعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد فوري لحملة القمع في شينجيانغ والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بلا مبرر والتوقف عن محاولة إجبار أفراد الأقليات المسلمة الصينية التي تعيش في الخارج على العودة إلى الصين، حيث يواجهون مصيرا مجهولاً".

وتشير الوثيقة إلى أن "وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن قيود على تصدير على المنتجات الأميركية المصدرة إلى 28 شركة، بما في ذلك مكتب ​الأمن العام​ والشركات التجارية في شينغيانغ المشاركة في القمع".