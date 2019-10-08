شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لزيادة الوعى واستغلال مراكز الشباب والأندية والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، كل مؤسسات الدولة التواصل مع الشباب فى مختلف القطاعات، سواء على صعيد الأندية ومراكز الشباب، أو فى المراحل التعليمية المختلفة، المنتديات والمؤتمرات، وعقد لقاءات دورية وتثقيفية لهم حتى لا يكونوا عرضه للأفكار المتطرفة والأخبار الكاذبة.

وأوضح العقاد، أن الشباب المصرى لديه وعى وحث وطنى استطاع من خلاله لفظ الكيانات والجماعات الإرهابية دون رجعه، وكشف مؤامرة الإعلام الموجه الذى يريد هدم الدولة المصرية، ويجب على كل الهيئات والمؤسسات التكاتف من أجل مزيد من التواصل مع شريحة مهمة من المصريين وهى الشباب لتوصيل صحيح المعلومات وتفنيد مخططات الجماعات الإرهابية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب فى توعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا وكيف تستغلها الكيانات الإرهابية كمنصات لنشر الفوضى والشائعات والأكاذيب، واستهداف الشباب من خلاله، بالإضافة لسهولة الحصول على المعلومات الصحيحة فى مختلف القطاعات والوزارات لقطع الطريق على هذه الجماعات من الوصول لأهدافهم المشبوهة.

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