شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف فضائح تنظيم قطر لبطولة ألعاب القوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقرير جديد بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، يكشف عن فضائح تنظيم قطر في بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت بشهادات الجميع من المشاركين ووسائل الإعلام الأجنبية.

ورصد التقرير تفاصيل شهادات المشاركين من الرياضيين فى البطولة عن البطولة وفشلها، وتعرضهم للخطر في الدوحة، بسبب التنظيم السئ من ضمنها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية التى أثرت بشكل كبير على البطولة وفشلها ، وخاصة أن هناك سوء تنظيم، وقلة فى حضور الجمهور، ووصفتها الصحف العالمية أن هذه البطولة هى عرض للأشباح وليس بطولة حقيقية كما صرفت عليها قطر المليارات، ورغم ذلك فشلت باعترافات الجميع .