شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يناقش شكوى الشركة المالكة لفيلم "الممر" ضد منتهكى الحقوق الحصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،اجتماعا لها ظهر غدا الأربعاء للنظر فى الشكوى التى تقدم بها المنتج السينمائى ممدوح شاهين، ضد أربع قنوات فضائية تبث إرسالها من قمر يوتلسات اتهمهم بانتهاك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية و بث مسلسلات يملك حقوقها الحصرية .

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كما تنظر اللجنة خلال اجتماعها فى الشكوى المقدمة من الشركة المالكة للحقوق الحصرية لفيلم الممر ضد قناة مصر البلد 2 وقناة دربكة التى تبث من اليوتلسات، و شكوى ضد 17 موقع إلكترونى انتهكت الحقوق الحصرية و بثت الفيلم بدون إذن أو موافقة أو سند للبث.

"الممر" بطولة النجوم أحمد عز وأحمد رزق، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.