"لحظة صعبة".. بسمة وهبة تنعي الفنان طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. ونشرت "وهبة" صورة لطلعت زكريا عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت: "رحلة طويلة من التعب والاجتهاد، رحلة مليانة ضحك، طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز". Advertisements وأضافت" "طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب". وتابعت: "لحظة صعبة بالتأكيد علينا بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا هيفضل عايش، ربنا يصبر أهله وأحبائه، ربنا يصبرنا على فراقه، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيها".

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