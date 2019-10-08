"جمعة" يطلع رئيس وزراء فلسطين على تجربة تجديد الخطاب الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد إشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، بحضور عاصم سالم وزير المواصلات والنقل بدولة فلسطين، وأحمد جميل عزم مستشار رئيس وزراء فلسطين للشئون الاستراتيجية، وإبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأحمد فرحات مساعد السفير الفلسطيني.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، تناول الحديث سبل تعزيز التعاون في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، ومجال تدريب الأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وقدم وزير الأوقاف مجموعة من إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف لدولة رئيس وزراء فلسطين.

وأطلع مختار جمعة رئيس الوزراء الفلسطيني على تجربة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، وهو ما أشاد به دولة رئيس وزراء فلسطين.