بـ"الطبل والبلالين".. "زفة لعجل" قبل ذبحه في المنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
شهدت إحدى قرى مركز المنيا، اليوم الثلاثاء، زفة لـ"عجل" قبل ذبحه، وبيع اللحوم لأهالي القرية بسعر 80 جنيه للكيلو الواحد.
وأعلن أحد الجزارين داخل قرية صفط اللبن في مركز المنيا، تجاوبه مع حملة خفض أسعار اللحوم، واختار طريقة "الزفة" باستخدام الطبل والبلالين، لأحد رؤوس الماشية التي قرر ذبحها وبيعها للأهالي بسعر 80 جنيه للكيلو الواحد.
"لا تفكر ولا تحتار.. اللحمة عندنا ضربت الأسعار"، شعار ردده جزار صفط اللبن خلال الزفة التي حركها للترويج لبيع اللحوم، وذلك على أنغام الطبل البلدي.
وكانت دعوات أطلقها عدد من أهالي قرى محافظة المنيا، تطالب بمقاطعة شراء اللحوم البلدي، خاصة عقب انخفاض أسعار رؤوس الماشية الحية.
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