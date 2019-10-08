صور.. فحص وعلاج 449 حالة في قافلة طبية داخل قرية بئر 5 بواحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن فحص وعلاج 449 مواطنًا في قافلة طبية لأهالي قرية بئر 5 التابعة لمركز الفرافرة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة قدمت خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).

وأضاف "محروس"، أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري، بواقع 171 مواطنًا في اليوم الأول، 278 في اليوم الثاني، كما جرى تحويل حالتين لمستشفى الفرافرة المركزي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

ولفت إلى أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، كما أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.