رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وبيان لوزيري الخارجية والري غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على وميرا ابراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، بعد أن استمرت 9 ساعات.

تضمنت الجلسة الاستماع لبيان حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وتعقيبات من الأعضاء، احتوت على انتقادات للحكومة، فيما ردّ رئيس المجلس أنه رغم هذه الانتقادات إلا أن الصورة ليست قاتمة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الأربعاء، حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري محمد عبدالعاطي؛ لإلقاء بيان متعلق بتطورات سد النهضة خلال الفترة الأخيرة.