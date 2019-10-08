إشادة برلمانية بأداء وزير التموين: "يلتقي النواب.. ويحل مشاكل المواطنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بأداء الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتفاعله المستمر مع مشكلات المواطنين، وحرصه على مقابلة النواب بمكتبه لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم.

وقال النائب عيد هيكل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض الوزراء غير متعاونين مع أعضاء مجلس النواب، ولكن في الوقت ذاته يوجد عدد آخر، حريص على التواصل مع النواب، وفتح أبواب مكتبه أمامهم بشكل دائم لمساعدتهم في مشكلات المواطنين، لافتا إلى أن وزير التموين، واحد من أفضل الوزراء المهتمين بمقابلة النواب.

وأضاف: "وزير التموين يخرج لاستقبال النواب على باب مكتبه وهذا دليل على حرصه على حل مشكلات المواطنين"، مما دفع أعضاء المجلس للتصفيق للمصيلحى، مؤكدين أنه وزير سياسي، يتعامل بشكل جيد مع مشكلات المواطنين.

وأكدت النائبة منى شاكر، خلال كلمتها، أن وزير التموين، أكثر وزراء الحكومة تعاونا مع النواب موجهة التحية له على جهوده في التفاعل مع مطالب النواب.