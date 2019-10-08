مذكرة تفاهم بين الكويت والولايات المتحدة في أمن الطيران المدني

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت وإدارة أمن النقل الأميركية (تي سي ايه) مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران

. ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في حين وقعها عن الجانب الأميركي مدير إدارة أمن النقل الأميركية الأدميرال ديفيد بيكوسيكي.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح للصحافيين عقب التوقيع ان مذكرة التعاون تهدف إلى وضع أطر التعاون المستقبلي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجال أمن الطيران

المدني.

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وأوضح الشيخ سلمان أن الاتفاقية تسعى إلى تشجيع وتطوير التعاون الإداري والتشغيلي والفني في مجال أمن الطيران

المدني كما تأتي أيضا استكمالا لإحدى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الكويت وأميركا. وأكد أن التعاون القائم بين إدارة النقل الأميركية والطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولي حقق تقدما كبيرا في التدقيق الدولي الذي تجاوزت نتائجه المستويات الإقليمية والدولية ما ساهم في استئناف الرحلات المباشرة بين الكويت وأميركا.

وأشاد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والدور الكبير الذي قدمته الأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت فيما يخص البرنامج الوطني للأمن والتسهيلات. من جانبه، أشاد مدير إدارة أمن النقل الأميركية الأدميرال ديفيد بيكوسيكي بالأنظمة الأمنية والجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في متابعة التدقيق الأمني للمحافظة على أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني في الكويت. وقال بيكوسيكي ان الحكومة الكويت تبذل جهودا الاهتمام والرعاية وفق المعايير الدولية في المطارات وتأهيل العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران