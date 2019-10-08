نائب كويتي ينتقد تصريحات ماكرون عن الإسلام

عبر عبدالكريم الكندري، النائب في مجلس الأمة الكويتية ،عن استيائه من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول ضرورة محاربة الإسلام المتشدد . حول ضرورة محاربة الإسلام المتشدد . وقال الدكتور الكندري،بالفرنسية على حسابه بتويتر:«السيـد الرئيــــس، لا وجود لما يسمى «الإرهاب الإسلامي»، الإسلام هو دين تسامح وسلام، كما نعلم جيدًا أن الإرهاب لا دين له». بتويتر:«السيـد الرئيــــس، لا وجود لما يسمى «الإرهاب الإسلامي»، الإسلام هو دين تسامح وسلام، كما نعلم جيدًا أن الإرهاب لا دين له».

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