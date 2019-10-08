البرلمان الإيطالي يصوت على خفض عدد نوابه

صوت النواب الإيطاليون، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في البرلمان بالثلث، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم، والهدف منه توفير 500 مليونيورو في كل دورة تشريعية.
وذكرت قناة "يورونيوز" أن بموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائباً إلى 600 نائب،وعدد النواب الإيطاليين حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائباً) وقبل فرنسا (925 نائباً).
وينص التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
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