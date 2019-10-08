الاحتفال بمرور 65 عامًا على أول محطة روسية نووية في العالم

احتفل النادي الروسي بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم بذكرى مرور 65 عاما على إنشاء محطة "أوبنينسك" عام 1954 وهي أول محطة روسية نووية في العالم .
ويجىء الاحتفال على هامش عقد أول مؤتمر حول دور الطاقة النووية في تحقيق أهدافحماية المناخ والمنعقد حاليا في فيينا بمشاركة 550 خبيرا دوليا يمثلون 79 دولة و18 منظمة دولية .
استمرار تعاون روسيا مع وكالة الطاقة الذرية من أجل زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى اغراض التنمية المختلفة مع العمل على حماية المناخ وتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقد أكد الكسندر بيشكوف ممثل هيئة الطاقة الذرية الروسية"روسأتوم " خلال كلمته فى الاحتفال اليوم الثلاثاء على
كما تم خلال الاحتفال تكريم فلاديمير شيمليف وهو أول مدير لمحطة "أوبنينسك " الروسية العريقة كما تضمن الاحتفال عروضا موسيقية لأحد اشهر الفرق الغنائية في روسيا.
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