الصين تؤكد دعمها لباكستان في حماية المصالح الوطنية

عقد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، لي كه تشيانج، في بكين أكدت خلالها الصين على دعمها لباكستان في مجال حماية المصالح الوطنية.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن بيان رسمي صادرفي إسلام آباد اليوم الثلاثاء جاء فيه أن باكستان والصين اتفقتا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار توقيع رئيسيّ وزراء البلدين على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد على أن الانتهاء السريع من مشروعات الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين يُعد الأولوية الأولى لحكومته.
وأوضح خان أن تنفيذ المرحلة الثانية من الممر سيكون حيوياً في تعزيز مسألة التطور الاقتصادي لباكستان وتمهيد الطريق لاستثمارات صينية ضخمة في بلاده.
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