ألمانيا تحذّر من تكرار تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي

حذّرت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، من تكرار التدفق الفوضوي للمهاجرين، الذي أخذ الاتحاد الأوروبي على حين غرة في 2015، ودقت اليونان وقبرص ناقوس الخطر من زيادة جديدة في عدد الوافدين من تركيا.

واجتمع وزراء من الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة الهجرة فيما أصبحت اليونان مرة أخرى البوابة الرئيسية لأوروبا للهاربين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة وصول نحو 45،600 عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "إذا تركنا كل دول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (لتدافع عن نفسها)، فلن تكون هناك سياسة أوروبية موحدة للجوء".

وأضاف، للصحفيين في لوكسمبورج "وإذا لم تكن هناك سياسة أوروبية موحدة للجوء، فسنواجه من جديد خطر الهجرة الخارجة عن السيطرة في كل أنحاء أوروبا. شهدنا ذلك من قبل ولا أريد أن يتكرر ذلك".

وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برنامج تقاسم عبء المهاجرين الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي أربع دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، ولكن في النهاية لم يحظ البرنامج سوى بدعم ثلاث من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وهي لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال.

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ويهدف الاتفاق، المعروف باسم "إعلان مالطا"، إلى تجنب وقوع مثل هذه المآسي مستقبلا وإيجاد حل لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مليئة بالمهاجرين الذين غالبا ما يتم رفض دخولهم إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لأسابيع.

يأتي الاجتماع بعد غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ما أدى إلى غرق 13 امرأة على الأقل، بعضهن حوامل.

ورغم اتفاق الوزراء على ضرورة عمل المزيد، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قالت إنها تجد صعوبة في استيعاب المهاجرين عقب أزمة الهجرة في 2015 عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من سوريا على أوروبا.

ويخشى التكتل من تكرار أزمة 2015، التي ألقت بذور الانقسام بين دول الاتحاد واستنزفت الخدمات الاجتماعية والأمنية وزادت الدعم لأحزاب اليمين المتطرف الشعبوية المناهضة للهجرة والمشككة في الاتحاد الأوروبي.