قبرص واليونان ومصر تطالب تركيا بإنهاء التنقيب الاستفزازي في "المتوسط"

طالبت قبرص واليونان ومصر، تركيا، اليوم الثلاثاء، "بإنهاء أعمالها الاستفزازية" في شرق البحر المتوسط بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص الذي وصفته الدول الثلاث بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقالت تركيا، يوم الخميس، إنها أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة التي رخصت السلطات القبرصية اليونانية لشركات إيطالية وفرنسية بالتنقيب فيها.

وقالت قبرص واليونان ومصر، في بيان مشترك "أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وصدر البيان المشترك بعد اجتماع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وبحسب البيان، عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء "المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة" لقبرص.

واتهمت اليونان تركيا في يوليو الماضي، بتقويض الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التنقيب عن النفط والغاز حول قبرص.

وفي يناير، اتفقت دول شرق البحر المتوسط المجتمعة في القاهرة، ومن بينها الدول الثلاث التي أصدرت البيان اليوم، على إنشاء منتدى لإقامة سوق إقليمية للغاز وخفض تكاليف البنية الأساسية وتقديم أسعار تنافسية في نطاق جهود لتحويل المنطقة إلى مركز كبير للطاقة.

وتراهن مصر على أن موقعها الاستراتيجي، بما فيه قناة السويس وكونها حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وكذلك وجود بنية أساسية لديها تشمل شبكة خطوط أنابيب ومصنعين لإسالة الغاز، سيساعد في تحويلها إلى مركز تجارة وتوزيع لدول المنطقة وغيرها.