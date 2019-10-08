توجيه التهم إلى منفذ عملية الدهس في مدينة ليمبورج الألمانية

أصدر القضاء الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق السوري منفذ حادث الدهس بشاحنة مسروقة في مدينة ليمبورج مساء أمس الاثنين.

وأوضح متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت أن التهم الموجهة إلى الرجل، البالغ من العمر (32 عاما)، هي الشروع في القتل وإلحاق أذى بدني خطير وارتكاب تعد خطير على حركة النقل.

ويقبع المتهم الآن في الحبس الاحتياطي، وسبق ذلك مثوله أمام قاضي تحقيقات. وكان قد تم توقيف المتهم أمس بعد عملية الدهس.

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كان الرجل دهس بالشاحنة، التي سرقها، ثماني سيارات عند إحدى إشارات المرور في قلب مدينة ليمبورج ما أدى إلى تداخل السيارات في بعضها البعض، وقد أُصيب خلال ذلك تسعة أشخاص إصابات طفيفة بينهم منفذ عملية الدهس نفسه.