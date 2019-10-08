بكين تدعو واشنطن إلى رفع العقوبات عن الشركات الصينية

حثت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستأخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الصين. وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ أشهر أدت إلى تبادلهما فرض رسوم على منتجاتهما.

كانت الحكومة الأميركية وسعت، أمس الاثنين، قائمتها التجارية السوداء لتضم بعض أكبر شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة.

وقالت واشنطن: إن ذلك القرار يأتي ردا على طريقة معاملة الصين للأقليات.

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وأججت الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التوترات قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى من المقرر أن تنطلق بعد غد الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأضافت وزارة التجارة الصينية أنها تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تفتقر إلى المسؤولية فيما يتعلق بإقليم شينجيانغ وألا تتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

ويستهدف القرار الأميركي، 20 مكتبا صينيا في مجال الأمن العام وثماني شركات منها شركة "هيكفيجن" لكاميرات المراقبة فضلا عن شركتي "سنس تايم جروب" و"ميجفي تكنولوجي" المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف إلى الوجه.