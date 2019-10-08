كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الأمريكية: نقلنا قواتنا بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح جوناثان هوفمان، متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن بلاده نقلت قواتها بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال جوناثان هوفمان، إن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا.

وأوضح هوفمان، في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد، ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، ولم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".