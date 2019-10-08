كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تستهدف نقطة عسكرية لـ "قسد" في رأس العين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح مراسل قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية قصفت نقطة عسكرية لـقوات سوريا الديموقراطية "قسد" في رأس العين السورية.
وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما دانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.
وصوّت البرلمان التركي على تمديد تفويض لمدة عام آخر، يتيح للحكومة إصدار أوامر بهجمات عسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا عندما تواجه تركيا تهديدات أمنية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، صباح أمس الاثنين، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.
وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".
وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.
وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.
وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.