كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تستهدف نقطة عسكرية لـ "قسد" في رأس العين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مراسل قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية قصفت نقطة عسكرية لـقوات سوريا الديموقراطية "قسد" في رأس العين السورية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما دانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.

وصوّت البرلمان التركي على تمديد تفويض لمدة عام آخر، يتيح للحكومة إصدار أوامر بهجمات عسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا عندما تواجه تركيا تهديدات أمنية.