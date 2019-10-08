كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تدعو إلى منع نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، منع نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلا إن "قرار واشنطن لفرض رسوم جديدة على السلع الأوروبية، يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالمنتجين الوطنيين".

قال كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في روما مع تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي، الذي سيتولى رئاسة المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر، "يجب أن نعترف بأن الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الأوروبية تهدد بأن يكون لها تأثير شديد على المنتجات المصنوعة في إيطاليا.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، "ولذلك، فأننا سنعمل بأقصى قدر من التصميم والقناعة لحماية مصالحنا الاقتصادية، سنفعل ذلك من خلال المفاوضات مع حلفائنا الأمريكيين وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد كونتي على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن تأخذ في الاعتبار حقائق النظام الأوروبي، وكذلك المصالح الوطنية لكل دولة بمفردها.

وأضاف، "يجب علينا منع وقوع حرب تجارية، والتي من شانها أن تكون كارثية للجميع. أن تصاعد الحمائية هي الطريقة الأقل استحسانا بين الشريكين الاستراتيجيين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

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وهاجم برلمانيون أوروبيون، الشهر المنصرم، إنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات بارزة وهامة من بينها اتفاقيات تجارية، ووصفوا ذلك بأنها "حرب تجارية وانتهاج سياسة أحادية تضر بالعلاقات مع أوروبا".

وقررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 7.5 مليار دولار، تستوردها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد صدور حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية، يعطيها إذنا باتخاذ تدابير تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الإجراء أحدث فصل في معركة استمرت 15 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الدعم الحكومي غير المشروع لعملاقي صناعة الطائرات بوينج وأيرباص.

ويتيح حُكم منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين الطائرات والمنتجات الزراعية والملابس، اعتبارا من 18 أكتوبر.

وأعلن روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، عن فرض رسوم جديدة بنسبة 10 في المائة على الطائرات، ونسبة 25 في المائة على المنتجات الزراعية والصناعية المستوردة من الاتحاد الأوروبي.