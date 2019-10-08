كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإماراتية: هدفنا الأول نجاح جهود السعودية لتوحيد الصف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن "هدفنا الأول هو نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف في اليمن وتعزيزه".

وكتب "قرقاش" في تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية، دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه، الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم".

وتستضيف السعودية محادثات منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء المواجهة.

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وكان هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وصف اليوم، حوار جدة (الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي)، بأنه "الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على المشروع الإيراني في المنطقة".

وأكد بن بريك، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الثقة بالتحالف العربي بقيادة السعودية لا حدود لها، وقال: "إننا سننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس، التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني".

واعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: "حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه".

ويأتي ذلك في ظل معلومات متطابقة عن توصل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في حوار جدة غير المباشر برعاية السعودية، إلى تفاهمات سيتم الإعلان عنها قريبا لتجاوز المواجهات المسلحة التي جرت بين الطرفين في أغسطس الماضي وانتهت بسيطرة الأخير على العاصمة المؤقتة عدن.