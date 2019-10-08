كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستولى على مواقع جديدة في معقل "الحوثيين" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استولت قوات الجيش اليمني، بمساعدة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة تحت قبضة ميليشيا "الحوثي" الانقلابية الإرهابية، في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه "تمكن بمساعدة من تحالف دعم الشرعية من تأمين جبال بني سعد، بين مديريتي رازح والظاهر جنوبي غرب صعدة"، مؤكدا على أنه تم قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي"ليٌة" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.

وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي، "أن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعددا من التباب المحيطة بها، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار".

وأضاف العميد العجابي: أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في "ليٌة" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.

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ولفت العميد إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات الانقلابية في مديرية الظاهر.