بني ملال.. التحقيق في وفاة مريض نفسي في جناح الأمراض العقلية 

لقي ستيني مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، بجناح الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي في ببني ملال لأسباب لا تزال مجهولة إلى حد الساعة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جناح الأمراض العقلية، شهد حالة استنفار كبير، بعد العثور على رجل، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، ويعاني مرضا نفسيا، جثة هامدة داخل المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشفى عرف حالة استنفار لمختلف السلطات الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية، إذ تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن جناح الأمراض العقلية يعرف حالة اكتظاظ قصوى، وتتجاوز طاقته الاستيعابية أكثر من الضعف، ما يشكل أزمة حقيقة للمرضى.