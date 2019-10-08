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راسل فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، الجامعة الملكية للعبة، في شخص كاتبها العام، للاحتاج على الحكم عادل زوراق، الذي قاد لقاء الفريق المؤجل برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية، الأحد الماضي، أمام ضيفه الوداد الرياضي.
وأكد الفريق الدكالي، أن القرارات التحكيمية لزوراق، أثرت على نتيجة المواجهة، التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف دون رد.
واعتبر الدفاع، ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم للوداد، لم تكن صحيحة، وهي التي جاء منها هدف الفوز للفريق البيضاوي في الدقيقة 20، مشيرا إلى أنه تعرض لحيف كبير، خاصة بعد رفض زوراق لركلة جزاء صحيحة للاعبه شعيب المفتول في الوقت البديل للمباراة.
وطالب فارس الدكالة، من مديرية التحكيم عدم تعيين، الحكم عادل زوراق لإدارة مباريات الفريق خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه أخطر الجهاز الوصي على الحكام في أكثر من مناسبة بالقرارات التي اقترفها زوراق في حق الدفاع الحسني الجديدي.
كانت هذه تفاصيل خبر طالب بعدم تعيينه لمباريات الفريق القادمة.. الدفاع الجديدي يحتج على الحكم زوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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