شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الكثيري يؤكد على انجاز المشاريع وفقا والمواصفات والزمن المحدد والان مع التفاصيل

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على تنفيذ المشاريع التنموية وفقا والموصفات والمعايير الفنية مع انجازها في الفترة الزمنية المحدودة بالعقود.

و اشار الوكيل الكثيري خلال تفقده عدد من المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط لحضرموت بمديرية القطن برفقة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الى اهمية المشاريع كونها تلبي احتياج المجتمع المحلي .

واستمع الوكيل الكثيري ومرافقيه من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب الى شرح عن المشاريع في مجال التربية والتعليم والمتمثلة في بناء ١٢ صف دراسي على ظورين و ملحقاتها بثانوية العقاد للبنين بكلفة ٤٦٥ الف و ٦٠٠ دولار .

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فيما مشروع بناء ٨ فصول على دورين لمدرسة ابن رشد بلعجلانية للبنات تبلغ كلفته ١٥٧ ألف دولار .

وفي نفس السياق اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء على سير العملية التريوية والتعليمية بعدد من مدارس مديرية القطن ، وسبل ايجاد معالجات لبعض المشكلات استقرار الدراسة .

كما اطلع الوكلاء الكثيري والسعيدي برفقة مديري عموم مكتب الاشغال العامة والطرق و التخطيط والتعاون الدولي على سير العمل بخط العنين - بروج بطول ١١ كيلو والتي بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي ٧٠ % .

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