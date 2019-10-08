"القاعدة" يتبنى مهاجمة قاعدتين عسكريتين في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان أصدرته، الثلاثاء، عن مسؤوليتها عن هجمات منسقة ودامية على قاعدتين للجيش في وسط مالي الأسبوع الماضي.



وقُتل 38 جنديا وفُقد عشرات آخرون أثناء الهجمات على قاعدتين عسكريتين في بولكيسي وموندورو في بعض من أسوأ أعمال العنف التي استهدفت جيش مالي منذ بداية العام الحالي.

وأبرزت الهجمات مدى قدرة وتطور الجماعات الإرهابية العاملة في وسط مالي، والتي خرجت عن سيطرة الحكومة، على الرغم من وجود أفراد من الجيش الفرنسي وقوات دولية أخرى.

واستطاعت جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش أو القاعدة الانطلاق من معقلها في مالي والانتشار في أنحاء منطقة الساحل وإثارة اضطرابات في مناطق بالنيجر وبوركينا فاسو.