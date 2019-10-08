مجلس الأمن: اللجنة الدستورية بداية إنهاء النزاع السوري

أكد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رحب فيه باتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها في جنيف.

ونوه أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون لانخراطه الدبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الحكومة والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية.

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وجددوا دعمهم القوي لمبادرة بيدرسون والأمم المتحدة الداعية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف بسويسرا، بحلول 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والسبت، أعلنت تركيا عملية عسكرية مرتقبة تستهدف شمالي سوريا، ما دفع الأكراد في جميع أنحاء المناطق التي يسيطرون عليها لتجهيز الناس أنفسهم للتوغل التركي الذي لطالما تم التهديد بتنفيذه.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، الإثنين، انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ظهرت لأول مرة فكرة انسحاب القوات الأمريكية، ومنذ هذا الوقت، كانت قوات سوريا الديمقراطية تحفر خنادق وأنفاقا لإبطاء أي مركبات تركية مقبلة.