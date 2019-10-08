رئيس الوزراء السوداني: زيارتي للإمارات تعزز الإرث المشترك بين البلدين

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن زيارته للإمارات تأتي لتعزيز أواصر الثقافة والتاريخ والإرث المشترك.

وأكد حمدوك، خلال تصريحيات تلفزيونية، أن وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ضمن أولويات حكومته، لافتا إلى أن محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة على رأس اهتمامات الحكومة.

وأشار إلى أن محاكمة الرئيس المعزول عمر حسن البشير جزء أصيل من تحقيق العدالة الانتقالية.

وفي ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وصفها بأنها مفتاح لكل القضايا الأخرى كمعالجة الديون والسلام والاستثمار.

وأوضح أن حكومته تتواصل مع جهات عديدة متعلقة بصناع القرار في الولايات المتحدة، لافتا إلى اقتراب التوصل إلى تفاهمات حول ملف رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف "نعمل بكل جد لتغيير القوانين المرتبطة بالاستثمار ونريد خلق بيئة جاذبة له".

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ألمح إلى احتياج السودان للاستثمار لإصلاح البنى التحتية وعلاج مشكلة البطالة.

وشدد على أن هناك توافق على اسم رئيس القضاء والنائب العام، معلنا أن موعد الكشف عن اسمئاهم خلال الأسبوع الجاري.

كما أكد رئيس الوزراء السوداني: "لن نترك أي جهد في سبيل تحقيق السلام المستدام"، مشيرا إلى أن دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني "أمر إيجابي"، إذ اعتبرها مساهمة كفصيل أصيل في ثورة شعبنا.

وشدد حمدوك على أن أزمة السودان الأساسية في الداخل هي أزمة اقتصادية.

ووصل إلى الإمارات، الإثنين، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من المسؤولين.

ورحّب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالضيفين الكريمين، وتبادل معهما الأحاديث الودية، كما تناول الحديث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.