البيت الأبيض يقول أردوغان سيزور واشنطن في 13 نوفمبر

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صورة أرشيفية للرئيسان الأمريكي دونالد ترامب "الى اليمين" والتركي رجب طيب أردوغان قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر تشرين الثاني تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب. وقال ترامب في سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن أردوغان سيقوم بالزيارة ”ضيفا“ عنده مدافعا عن قراره هذا الأسبوع بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا في خطوة قال منتقدون إنها تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن.

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