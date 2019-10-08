شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القروي يطالب بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) قدم نبيل القروي أحد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماساً قضائياً اليوم (الثلاثاء) يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر، حسب ما قاله محاميه نزيه صويعي لوكالة فرانس برس، والذي اضاف قائلاً: «قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية".

قدم نبيل القروي أحد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماساً قضائياً اليوم (الثلاثاء) يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر، حسب ما قاله محاميه نزيه صويعي لوكالة فرانس برس، والذي اضاف قائلاً: «قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية".

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