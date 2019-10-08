شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو تركيا إلى عدم «تقويض التسوية السلمية» في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) دعت روسيا اليوم (الثلاثاء) إلى عدم «تقويض التسوية السلمية» للنزاع في سورية، حيث يواجه الأكراد تهديداً بشن هجوم تركي. وذكرت وكالات الأنباء نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومجلس الأمن الروسي شددا في اجتماع «على أهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية» للنزاع في سورية.

دعت روسيا اليوم (الثلاثاء) إلى عدم «تقويض التسوية السلمية» للنزاع في سورية، حيث يواجه الأكراد تهديداً بشن هجوم تركي. وذكرت وكالات الأنباء نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومجلس الأمن الروسي شددا في اجتماع «على أهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية» للنزاع في سورية.

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