محفوظ: ينبغي أن نشجع على الإعلام الحر لكن ذلك لا يعني عدم الالتزام بضوابط القانون

ذكر ​المجلس الوطني للإعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​، أنّ "المواقع الإلكترونية كانت قد اجتمعت سابقًا لتحديد نوع من "البروتوكول" الّذي يتضمّن القواعد الأخلاقية، ومن ضمنها أنّه إذا نشر أي موقع خبرًا كاذبًا، تلجأ المواقع الأُخرى إلى تصحيحة وإدانة الموقع الّذي نشره".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّه "ينبغي أن نشجّع على الإعلام الحر، لكنّ ذلك لا يعني عدم الالتزام بضوابط القانون".