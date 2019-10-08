ذكر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، أنّ "المواقع الإلكترونية كانت قد اجتمعت سابقًا لتحديد نوع من "البروتوكول" الّذي يتضمّن القواعد الأخلاقية، ومن ضمنها أنّه إذا نشر أي موقع خبرًا كاذبًا، تلجأ المواقع الأُخرى إلى تصحيحة وإدانة الموقع الّذي نشره".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّه "ينبغي أن نشجّع على الإعلام الحر، لكنّ ذلك لا يعني عدم الالتزام بضوابط القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوظ: ينبغي أن نشجع على الإعلام الحر لكن ذلك لا يعني عدم الالتزام بضوابط القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.